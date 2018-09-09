Главное за неделю: грабители, правила для ИЖС, запрещена стоянка

Что больше всего волновало жителей Динского района на прошлой неделе? «РВС» подготовила для вас подборку самых популярных материалов с 3 по 9 сентября 2018 года.





В Красносельском орудуют грабители. Выносят все, даже котлы

1 сентября в селе Красносельском работали кинологи с собаками и полицейские. По сообщениям местных жителей День знаний омрачило очередное ограбление. Все произошло в микрорайоне Светлом.

Как теперь правильно и законно оформить постройку дома, «РВС» узнала у начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации МО Динской район Павла Чупахина.

В "РВС" написали удивленные жители станицы Динской. 4 сентября, приехав забирать детей из Центра внешкольной работы, они увидели запрещающий знак перед стоянкой.