Главное за неделю: график отключений, горела

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка популярных публикаций с 7 по 13 января.

9 января 2019 года в 16 часов в станице Динской автомобиль «Рено» под управлением водителя 1957 г. р. двигался по улице Пластуновской в сторону улицы Гоголя. Водитель не выдержал безопасную скорость движения, допустил наезд на препятствие — забор с последующим опрокидыванием.





Загорание случилось на перекрестке улиц Красной и Гоголя в Динской 7 января 2019 года при массовом скоплении очевидцев. Более 10 заявок поступило пожарным, в 16.18 они выехали к месту происшествия.





В каких поселениях и когда грядут плановые отключения электроэнергии, читайте в публикации по ссылке.