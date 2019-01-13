Главное за неделю: график отключений, горела "Газель", авто влетело во двор

Главное за неделю: график отключений, горела

Главное за неделю: график отключений, горела "Газель", авто влетело во двор

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10 дней назад Газета РВСГлавное за неделюДинской районНовости Динского района

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка популярных публикаций с 7 по 13 января. 

В Динской авто на высокой скорости влетело во двор

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9 января 2019 года в 16 часов в станице Динской автомобиль «Рено» под управлением водителя 1957 г. р. двигался по улице Пластуновской в сторону улицы Гоголя. Водитель не выдержал безопасную скорость движения, допустил наезд на препятствие — забор с последующим опрокидыванием.


В центре Динской сгорела "Газель"

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Загорание случилось на перекрестке улиц Красной и Гоголя в Динской 7 января 2019 года при  массовом скоплении очевидцев. Более 10 заявок поступило пожарным, в 16.18 они выехали к месту происшествия.


График отключений электроэнергии в Динском районе на январь

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В каких поселениях и когда грядут плановые отключения электроэнергии, читайте в публикации по ссылке.

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