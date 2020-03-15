Главное за неделю: коронавирус, тараканы в магазине, пожар
Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для Вас подборка самых популярных публикаций в период времени с 9 по 15 марта.
На Кубани зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
Вечером, 12 марта, стало известно, что на Кубани зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Подробнее по ссылке.
В динском магазине покупательница увидела тараканов среди продуктов
Покупательница в одном из продуктовых магазинов станицы Динской увидела тараканов, бегающих по кафелю прямо в торговом зале. Она засняла это на камеру и обратилась в “РВС” с вопросом: “Куда жаловаться на то, что в магазине рядом с продуктами питания обитают эти насекомые?”
В Кочетинском мужчина покончил с собой во время пожара
9 марта 2020 года, около 15.30 в поселке Кочетинском произошла трагедия. Подробнее в публикации.
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