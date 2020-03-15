Главное за неделю: коронавирус, тараканы в магазине, пожар

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для Вас подборка самых популярных публикаций в период времени с 9 по 15 марта.

Вечером, 12 марта, стало известно, что на Кубани зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Подробнее по ссылке.

Покупательница в одном из продуктовых магазинов станицы Динской увидела тараканов, бегающих по кафелю прямо в торговом зале. Она засняла это на камеру и обратилась в “РВС” с вопросом: “Куда жаловаться на то, что в магазине рядом с продуктами питания обитают эти насекомые?”

9 марта 2020 года, около 15.30 в поселке Кочетинском произошла трагедия. Подробнее в публикации.



