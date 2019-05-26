Главное за неделю: ливень, расписание, День района

Главное за неделю: ливень, расписание, День района

Главное за неделю: ливень, расписание, День района

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4 часа назад Газета РВСГлавное за неделюДень районаНепогодаНовости Динского районаРасписание автобусов

Что больше всего интересовало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка публикаций с 20 мая по 26 мая 2019 года.

Из-за ливня жители Динского района остались без света

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25 мая на Динской район, как и обещали синоптики, обрушился ливень.   Примерно в 16.15  резко пошел дождь, порывы ветра усилились. Жители стали сообщать в «РВС», как пережили непогоду.

Межстаничное расписание автобусов по Динскому району

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Актуальное межстаничное расписание автобусов по ссылке.

Чего ждать на День района в этом году?

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«РВС» стали известны предварительные планы мероприятий на День Динского района (11 июня).

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