Главное за неделю: ливень, расписание, День района
Что больше всего интересовало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка публикаций с 20 мая по 26 мая 2019 года.
Из-за ливня жители Динского района остались без света
25 мая на Динской район, как и обещали синоптики, обрушился ливень. Примерно в 16.15 резко пошел дождь, порывы ветра усилились. Жители стали сообщать в «РВС», как пережили непогоду.
Межстаничное расписание автобусов по Динскому району
Актуальное межстаничное расписание автобусов по ссылке.
Чего ждать на День района в этом году?
«РВС» стали известны предварительные планы мероприятий на День Динского района (11 июня).
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