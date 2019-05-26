Главное за неделю: ливень, расписание, День района

Что больше всего интересовало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка публикаций с 20 мая по 26 мая 2019 года.

25 мая на Динской район, как и обещали синоптики, обрушился ливень. Примерно в 16.15 резко пошел дождь, порывы ветра усилились. Жители стали сообщать в «РВС», как пережили непогоду.

Актуальное межстаничное расписание автобусов по ссылке.

«РВС» стали известны предварительные планы мероприятий на День Динского района (11 июня).