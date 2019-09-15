Главное за неделю: массовое ДТП, пропадут профессии, инцидент

Главное за неделю: массовое ДТП, пропадут профессии, инцидент

Главное за неделю: массовое ДТП, пропадут профессии, инцидент

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3 часа назад 15 школа15 школа ЮжныйГазета РВСГлавное за неделюДТПИнцидент в ЮжномМассовое ДТПНовостиНовости Динского районаПерестанут обучать профессии сварщика

Темы, которые вызвали наибольший резонанс среди читателей "РВС" с 9 по 15 сентября.

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В Динском районе произошло массовое ДТП

5 сентября 2019 года в 15.30 на трассе М-4 «Дон» (1302 км + 950 м) произошла массовая авария.

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В Динском районе перестанут обучать профессии сварщика?

Месяц назад министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала, что техникумах и колледжах России к сентябрю 2020 года исчезнут около 100 профессий. Причина — их невостребованность или возможность обучиться им в краткие сроки.

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Инцидентом в школе Южного занялся следственный комитет

Напомним, в школе № 15 поселка Южного 10 сентября случился инцидент.
14-летний школьник хотел подтянуться на турнике, но крепление надломилось, из него выскочила труба. Пподросток упал и от удара о землю потерял сознание.

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