Главное за неделю: мероприятия на 1 мая, лужа крови, труп в канале

Темы, которые больше всего волновали читателей «РВС» за неделю с 22 по 28 апреля.

В Динском районе в канале нашли труп мужчины

22 апреля 2019 года на границе Динского района и Прикубанского округа города Краснодара в канале рядом с автодорогой был обнаружен труп неустановленного мужчины.





Динчане утром обнаружили лужу крови в центре

Утро очередного рабочего дня у кого-то не задалось — на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской динчане обнаружили лужу крови.





График мероприятий по всем поселениям Динского района.