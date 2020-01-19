Главное за неделю: нападение и поджог автобусов, ДТП, помощь

Главное за неделю: нападение и поджог автобусов, ДТП, помощь

Главное за неделю: нападение и поджог автобусов, ДТП, помощь

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11 часов назад В Динском районе сожгли вахтовые автобусыГазета РВСГлавное за неделюДинской районНападение на вахтовые автобусы в Динском районеНовости Динского районаОсиротевшим детям из Динской требуется помощьСмертельное ДТП возле Васюринской

"РВС" представляет топ новостей, которые вызвали наибольший резонанс у читателей в период с 13 по 19 января.

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«Водители боятся работать»: подробности нападений на автобусы

Вечером 15 января на 6 пассажирских вахтовых автобусов, которые обслуживают одну из крупных компаний, было совершено нападение.

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Дотла сожгли вахтовые автобусы, на которые ранее напали неизвестные

Как оказалось, это не конец истории. В ночь с 18 на 19 января неизвестные сожгли 7 автобусов этого же перевозчика в разных населенных пунктах.

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Недалеко от Васюринской в ДТП погибла семейная пара

16 января в 7 утра на автодороге «Город Краснодар — город Кропоткин — граница Ставропольского края» 35 км + 240 м произошло ДТП.

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Троим осиротевшим детям из Динской требуется помощь

«РВС» писала о трагедии, которая произошла в ночь с 6 на 7 января в станице Динской. Тогда от угарного газа в гараже собственного дома угорела молодая семейная пара.

Трое маленьких деток остались сиротами — 5, 3 года, а также 11 месяцев.

Сейчас родная сестра погибшей хочет их усыновить. В ее семье уже есть двое детей. Родственники собирают необходимые документы.

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Комментарии

Свидетели Розенталя
Свидетели Розенталя 8 часов назад

"Поджег" — глагол, "поджог" — существительное, "журналисты " — оксюморон.

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Свидетели Розенталя
Свидетели Розенталя 8 часов назад

Стыдно, "РВС". Или нет?

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