Главное за неделю: найдена женщина, новый перевозчик, история парня

Главное за неделю: найдена женщина, новый перевозчик, история парня

Главное за неделю: найдена женщина, новый перевозчик, история парня

  24
1 час назад Главное за неделюДинской районКардиостимуляторНайдена пропавшаяНовостиНовый перевозчикРВС

Темы, которые стали наиболее резонансными и интересовали читателей «РВС» больше всего на этой неделе — с 29 июля по 4 августа.

Image title

Найдена многодетная мать, которая 5 дней назад пропала в Агрономе

30 июля, «РВС» стало известно, что Светлана Кураева уже находится дома.

Подробнее


Image title

В Динской появились новые автобусы и изменился перевозчик

В редакцию «РВС» с самого утра начали поступать звонки от жителей станицы Динской с вопросом о том, правда ли, что изменился перевозчик. И что теперь будет с проездными, которые приобрели на август пассажиры.

Подробнее


Image title

Давид Колбая: жизнь с батарейкой в груди

Давиду Колбая из Динской 25 лет. Почти 10 из них его сердцу помогает биться кардиостимулятор: батарейка, подающая импульсы слабому «двигателю». Эта история – о серьезном диагнозе и осознанном выборе жить.

Подробнее

Комментарии