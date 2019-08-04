Главное за неделю: найдена женщина, новый перевозчик, история парня

Темы, которые стали наиболее резонансными и интересовали читателей «РВС» больше всего на этой неделе — с 29 июля по 4 августа.

30 июля, «РВС» стало известно, что Светлана Кураева уже находится дома.





В редакцию «РВС» с самого утра начали поступать звонки от жителей станицы Динской с вопросом о том, правда ли, что изменился перевозчик. И что теперь будет с проездными, которые приобрели на август пассажиры.





Давиду Колбая из Динской 25 лет. Почти 10 из них его сердцу помогает биться кардиостимулятор: батарейка, подающая импульсы слабому «двигателю». Эта история – о серьезном диагнозе и осознанном выборе жить.