Главное за неделю: найденные трупы, ограбления и изнасилование в Васюринской

Главное за неделю: найденные трупы, ограбления и изнасилование в Васюринской

Главное за неделю: найденные трупы, ограбления и изнасилование в Васюринской

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9 дней назад Главное за неделюНовости Динского районаПопулярное

Что больше всего волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций "РВС" с 11 по 18 марта 2018 года.


В праздничные мартовские дни в Динском районе обнаружено 6 трупов

В праздничные дни, пока вся страна отмечала 8 Марта, в Динском районе произошли несчастные случаи.

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Местный житель: в Васюринской грабят дома, почту и банкомат

В Васюринской увеличилось количество ограблений. С таким заявлением в «РВС» обратился житель поселения. 

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Насильника из Васюринской посадили в тюрьму на 4,5 года

Поздним вечером, около 23.00, 52-летняя женщина возвращалась с работы, на улице с ней познакомился 33-летний мужчина.

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