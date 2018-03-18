Главное за неделю: найденные трупы, ограбления и изнасилование в Васюринской

Что больше всего волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций "РВС" с 11 по 18 марта 2018 года.





В праздничные дни, пока вся страна отмечала 8 Марта, в Динском районе произошли несчастные случаи.





В Васюринской увеличилось количество ограблений. С таким заявлением в «РВС» обратился житель поселения.





Поздним вечером, около 23.00, 52-летняя женщина возвращалась с работы, на улице с ней познакомился 33-летний мужчина.