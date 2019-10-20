Главное за неделю: обед в больнице,

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций с 14 по 20 октября.

Многие из жителей Динского района уже наслышаны про сообщество мотоциклистов «Мото-Брат», которое базируется в Динской. «РВС» неоднократно упоминала о деятельности байкеров, теперь стоит рассказать о том, как всё устроено в рядах динских «мото-братьев». Для этого журналист пообщался с председателем сообщества Николаем Ягольник.

С 4 по 11 октября в Динском районе сотрудниками ОГИБДД и ДПС проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Дионис», оно заключалось в массовой проверке водителей на выявление признаков опьянения.

Питание в стационаре стало причиной обращения в «РВС» динчанки. Девушка была возмущена: утром в меню написано одно, а вечером некоторые позиции просто вычеркиваются из-за недостатка продуктов...