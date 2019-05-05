Главное за неделю: очевидцы ДТП, нашествие бабочек, платная М-4 «Дон»
Темы, которые больше всего волновали читателей «РВС» с 29 апреля по 5 мая 2019 года.
Разыскиваются очевидцы ДТП в Васюринской
29 апреля около 1.00 в Васюринской на улице Железнодорожной напротив дома №2 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2002 года рождения.
Читать
Динчане удивлены нашествием бабочек на кустах сирени (видео)
Красивейшее природное явление наблюдают в эти дни жители Динского района. На улицах летает много бабочек. Они десятками кружат над кустами сирени.
Читать
С 29 апреля участок М-4 «Дон» на Кубани стал платным
О том, что отремонтированная трасса М-4 «Дон» в Краснодарском крае будет платной, стало известно давно. Был построен терминал для взимания платы в Павловском районе.
Комментарии