Главное за неделю: очевидцы ДТП, нашествие бабочек, платная М-4 «Дон»

Темы, которые больше всего волновали читателей «РВС» с 29 апреля по 5 мая 2019 года.

Разыскиваются очевидцы ДТП в Васюринской

29 апреля около 1.00 в Васюринской на улице Железнодорожной напротив дома №2 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2002 года рождения.





Динчане удивлены нашествием бабочек на кустах сирени (видео)

Красивейшее природное явление наблюдают в эти дни жители Динского района. На улицах летает много бабочек. Они десятками кружат над кустами сирени.





С 29 апреля участок М-4 «Дон» на Кубани стал платным

О том, что отремонтированная трасса М-4 «Дон» в Краснодарском крае будет платной, стало известно давно. Был построен терминал для взимания платы в Павловском районе.