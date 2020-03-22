Главное за неделю: отключения света, фейк, закрытие границ

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для Вас подборка самых популярных публикаций с 16 по 22 марта.

Через мессенджеры стала распространяться рассылка со следующим содержанием: "Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части". Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Кубани поспешил опровергнуть эту информацию. Подробнее по ссылке.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России решил временно ограничить воздушное сообщение с несколькими странами Европы и закрыть пограничные переходы.

Неплановые отключения электроэнергии в Динском районе на 16 марта.







