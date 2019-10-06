Главное за неделю: новая фабрика, осенний призыв, схемы мошенников

КРУПНЕЙШАЯ НА ЮГЕ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ОТКРЫЛАСЬ НА КУБАНИ

30 сентября, в рамках рабочей поездки министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил индустриальный парк "Краснодар", где принял участие в открытии крупнейшего на юге страны кондитерского предприятия - "Кондитера Кубани".



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ИТОГИ ВЕСЕННЕГО И ЗАДАЧИ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВОВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 2019 ГОДУ

1 октября в России стартовал осенний призыв в армию. В этот день «РВС» встретилась с военным комиссаром Динского района Олегом Паниным. Он рассказал об итогах проведения призыва граждан на военную службу весной 2019 г., а также о целях и задачах, которые предстоит выполнить в октябре-декабре этого года.



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МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В РАЙОНЕ. КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЛАПЫ ПРЕСТУПНИКОВ?

На территории Динского района в последнее время участились случаи мошенничества. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые люди.

Журналист «РВС» пообщалась с заместителем начальника полиции Отдела МВД России по Динскому району Федором Тимченко, чтобы узнать, какие виды мошенничества наиболее распространенные и как защитить себя от тех, кто пытается обманом получить ваши деньги.

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