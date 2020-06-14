Главное за неделю: отмена пропусков, новость о штрафах, генплан
Что волновало жителей Динского района на текущей неделе? Подборка самых популярных публикаций с 8 по 14 июня.
Отмена пропусков, открытие рынков и другие послабления. Подборка
11 июня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом.
В ходе заседания принято решение ввести послабления. Подробнее в статье.
Ложная новость о штрафах водителям рассылается в чатах Динского района
В чатах Динского района рассылают новость о том, что нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч отменился с 6 июня. Якобы теперь водителям будет приходить штраф при нарушении положенного скоростного режима даже на 1 км/ч. Подробнее в публикации.
В генплан Краснодара входит и развитие Динского района. Что уже известно?
В регионе продолжается подготовка генерального плана Краснодара. Играет свою роль в нем и Динской район, так как входит в Краснодарскую агломерацию.
В публикации мы рассказываем, что уже известно.
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