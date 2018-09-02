Главное за неделю: отравление, пропала девочка, особо опасен

Что волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка публикаций с 27 августа по 2 сентября.

30 августа, в Динскую ЦРБ поступила малышка 1 года и 11 месяцев с отравлением уксусной эссенцией.





В РВС обратились родственники Бочаровой Ксении из станицы Васюринской. 29 августа она ушла из дома и не вернулась по настоящее время.





Рассылка с такими словами распространятся среди жителей Динского района. В ней рассказывается о том, что во время следственного эксперимента по делу об убийстве 6-летнего ребенка в городе Отрадное сбежал преступник, подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований детей.