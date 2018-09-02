Главное за неделю: отравление, пропала девочка, особо опасен

Главное за неделю: отравление, пропала девочка, особо опасен

Главное за неделю: отравление, пропала девочка, особо опасен

  36
6 часов назад Главное за неделюДинской районНовости Динского районаОтравление уксусомПропал ребенокПропала девочкаРебенок выпил уксус

Что волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка публикаций с 27 августа по 2 сентября. 

Малышка из Динской отравилась уксусной эссенцией

Image title

30 августа, в Динскую ЦРБ поступила малышка 1 года  и 11 месяцев с отравлением уксусной эссенцией.


Пропала 16-летняя девушка из Васюринской

Image title

В РВС обратились родственники Бочаровой Ксении из станицы Васюринской. 29 августа она ушла из дома и не вернулась по настоящее время.


«Внимание! Сбежал особо опасный преступник»

Image title

Рассылка с такими словами распространятся среди жителей Динского района. В ней рассказывается о том, что во время следственного эксперимента по делу об убийстве 6-летнего ребенка в городе Отрадное сбежал преступник, подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований детей.

Комментарии