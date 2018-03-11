Главное за неделю: отравление газом, перцовый баллончик в 4 школе, «Осознанное материнство»

Что больше всего волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций "РВС" с 6 по 11 марта 2018 года.





2 марта на сайте администрации Динского района появилась новость о том, что в станице Васюринской в результате несоблюдения правил использования бытового газа в одном из домовладений произошел несчастный случай.