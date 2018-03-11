Главное за неделю: отравление газом, перцовый баллончик в 4 школе, «Осознанное материнство»
Что больше всего волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций "РВС" с 6 по 11 марта 2018 года.
В Васюринской женщина и ее сын отравились угарным газом
2 марта на сайте администрации Динского района появилась новость о том, что в станице Васюринской в результате несоблюдения правил использования бытового газа в одном из домовладений произошел несчастный случай.
В 4-й школе станицы Динской 7 марта распылили перцовый баллончик
Об этом неприятном «подарке» учителям и администрации школы к 8 Марта рассказала ученица.
Мастер-классы, модный показ и подарки на форуме "Осознанное материнство"
С 3 по 4 марта в Краснодаре проходил форум «Осознанное материнство России». Его посетили 1624 человека.
Комментарии