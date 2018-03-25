Главное за неделю: паника из-за "взрыва", преступники и итоги выборов
Что больше всего волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций "РВС" с 18 по 25 марта 2018 года.
«Грязные осадки из-за взрыва химзавода в Белореченске»
В Белореченске взорвался завод и от этого пошел выброс в виде осадков. Такую рассылку распространяют жители края по мессенджерам.
Рассылка: «Внимание! Из села Заречного сбежали опасные преступники»
Рассылка о побеге трех особо опасных преступников распространяется среди жителей Динского района.
Итоги выборов президента России. Как распределились голоса?
По результатам выборов 18 марта 2018 года, ближайшие 6 лет страной вновь будет руководить действующий президент Владимир Путин.
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