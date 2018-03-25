Главное за неделю: паника из-за "взрыва", преступники и итоги выборов

Главное за неделю: паника из-за

Главное за неделю: паника из-за "взрыва", преступники и итоги выборов

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позавчера Главное за неделюИтоги неделиНовости Динского района

Что больше всего волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций "РВС" с 18 по 25 марта 2018 года.


«Грязные осадки из-за взрыва химзавода в Белореченске»

В Белореченске взорвался завод и от этого пошел выброс в виде осадков. Такую рассылку распространяют жители края по мессенджерам.

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Рассылка: «Внимание! Из села Заречного сбежали опасные преступники»

Рассылка о побеге трех особо опасных преступников распространяется среди жителей Динского района.

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Итоги выборов президента России. Как распределились голоса?

По результатам выборов 18 марта 2018 года, ближайшие 6 лет страной вновь будет руководить действующий президент Владимир Путин.

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