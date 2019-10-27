Главное за неделю: переезд, газовые мошенники, налоги

На переезде в Васюринской будут отслеживаться нарушения

21 октября, на железнодорожном переезде в Васюринской установили автоматический фиксатор нарушений.

Динчанка: «В станице опять работают «газовые» мошенники?»

В редакцию «РВС» обратилась жительница Динской. Она рассказала, что в квартиры многоэтажного дома по улице Калинина ходят «газовики» и предлагают индивидуально установить счетчик. Стоит услуга 5500 рублей. После чего прибор необходимо опломбировать и оформить в газовой службе.

24 октября состоялась 4-я сессия Совета Динского сельского поселения. На заседании рассмотрели вопросы о поднятии процентной ставки налога.