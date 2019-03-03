Главное за неделю: питание в школах, суды за газ, график отключения

Темы, которые волновали читателей «РВС» в период с 25 февраля по 3 марта.

Питание в школах района вызвало горячую дискуссию на сессии

27 февраля состоялась 55 сессия Совета муниципального образования Динской район.

Большой резонанс вызвал вопрос об организации горячего питания в образовательных учреждениях Динского района.





Теплицы в Пластуновской: многомиллионные суды за газ

Тепличный комплекс «Зеленая линия» в станице Пластуновской стал камнем раздора между ОА «Тандер», являющимся юридическим лицом розничной сети «Магнит» и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».





График отключения электроэнергии в Динском районе на март 2019

Какие улицы в населенных пунктах Динского района и когда будут отключать от электроэнергии для ремонтных работ в марте 2019?



