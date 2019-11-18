Главное за неделю: подарки ко Дню Матери, ремонт ЖК, бассейн

Что волновало жителей Динского района на прошедшей неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций в период времени с 11 по 17 ноября 2019 года.

24 ноября, будет отмечаться всеми любимый праздник — День матери. В последнее воскресенье ноября принято поздравлять мам и беременных женщин. И хотя до этого дня еще есть время, пора задуматься, чем бы порадовать своих любимых дам. Для вас мы подобрали варианты разнообразных подарков на любой вкус.

Стройка бассейна в Динской началась в конце 2018 г. Объем инвестиций из краевого бюджета в проект составил свыше 132 млн рублей. Бассейн смогут посещать до 50 человек в смену. Площадь двухэтажного здания с двумя чашами составит 1,3 тыс. кв. метров.

Сейчас в бывшей ЖК вовсю ведутся ремонтные работы. Здание уже огородили металлическим забором, чтобы на территорию завозить материалы, вести там работы и не портить общий вид улицы Красной.