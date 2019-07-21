Главное за неделю: похищение, нашествие клопов, лжегазовщики

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка популярных публикаций с 15 по 21 июля 2019 года.

В редакцию "РВС" стали массово обращаться жители Динского района. Виной всему нашествие незнакомых насекомых - жуки заполонили участки динчан. Некоторые говорят, что зараза залезла уже в дома. Подробнее по ссылке.





Ненастоящие газовики вновь начали ходить по домам Динской с «заманчивыми» предложениями по установке газового оборудования.







В станице в ночь на 19 июля двое молодых людей похитили из дома в станице Старомышастовской несовершеннолетнюю девушку.