Главное за неделю: претенденты, убийство, уголовное дело
Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка новостей в период с 18 по 24 марта.
Трое кореновцев претендуют на пост главы Динского района
Кто претендовал на должность главы Динского района? Читайте в статье.
В Васюринской в пылу ссоры один сосед убил другого
В ночь с 16 на 17 марта 2019 года на улице Калинина станицы Васюринской между двумя соседями, которые распивали спиртные напитки, разгорелась ссора. В итоге все закончилось смертью одного из них.
В отношении старшей медсестры возбуждено уголовное дело
Старшая медсестра, имея доступ к архиву медицинских документов, в 2013 году изъяла оригинал дела инвалида 2 группы, получающей социальные выплаты. После этого, пользуясь тем, что её фамилия незначительно отличается от фамилии указанной в деле, внесла корректировкии представила в пенсионный фонд и управление социальной защиты населения Динского района...
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