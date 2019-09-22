Главное за неделю: профессии, о кладбище, личность не установлена

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций с 16 по 22 сентября 2019 года.

После выхода материала о том, что могилы на динском кладбище утопают в траве, в редакцию начали звонить и приходить читатели, которых эта тема задела за живое. Некоторые обращались с жалобами, другие — с просьбой растолковать права и обязанности людей и администрации кладбища.

6 сентября "РВС" писала о найденном в станице Пластуновской теле мужчины. Тогда был оформлен официальный запрос в следственный комитет, на данный момент получен ответ.

«РВС» уже писала о том, кто из рабочих специальностей получает самую большую зарплату в России. Сейчас мы составили топ-5 профессий, работа которых лучше всего оплачивается в Динском районе (список основывается на предложениях работодателей).