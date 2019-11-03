Главное за неделю: пропал автобус, график отключений, ЭФГДС

Главное за неделю: пропал автобус, график отключений, ЭФГДС

Главное за неделю: пропал автобус, график отключений, ЭФГДС

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2 часа назад 107 автобусГрафик отключенийДинской районНовости Динского районаЭФГДС

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций в период с 28 октября по 3 ноября.

Куда пропал автобус №107 "Динская-Краснодар"? Претензия людей и ответ

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В редакцию «РВС» обратился динчанин, который рассказал, что  28 октября, автобуса №107, который должен был выехать в 13.40 с автостанции, там не оказалось...

График отключения электричества в Динском районе на ноябрь

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График отлючения электроэнергии в Динском районе на ноябрь. В каких поселениях, когда и на каких улицах будут вестись плановые работы смотрите по ссылке.

Динчанка: «Не можем пройти ЭФГДС даже по направлению»

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Женщина обратилась в «РВС» с вопросами к администрации Динской ЦРБ. Дело в том, что ее супруг никак не может пройти эндоскопическое обследование даже по направлению.

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