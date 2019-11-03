Главное за неделю: пропал автобус, график отключений, ЭФГДС

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций в период с 28 октября по 3 ноября.

В редакцию «РВС» обратился динчанин, который рассказал, что 28 октября, автобуса №107, который должен был выехать в 13.40 с автостанции, там не оказалось...

График отлючения электроэнергии в Динском районе на ноябрь. В каких поселениях, когда и на каких улицах будут вестись плановые работы смотрите по ссылке.

Женщина обратилась в «РВС» с вопросами к администрации Динской ЦРБ. Дело в том, что ее супруг никак не может пройти эндоскопическое обследование даже по направлению.