Главное за неделю: пропала девушка, предупреждение, гололед

Главное за неделю: пропала девушка, предупреждение, гололед

Главное за неделю: пропала девушка, предупреждение, гололед

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38 минут назад Главное за неделюДинской районНовости Динского района

Что волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка публикаций с 26 ноября по 2 декабря.

В Динском районе режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

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На всей территории Краснодарского края в период с 28 по 30 ноября прогнозировалось ухудшение погодных условий. В Динском районе был объявлен режим повышенной готовности.

В Динской пропал ребенок: полиция разыскивает Екатерину Киселеву

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Весь Динской район облетела рассылка о пропавшей 14-летней школьнице, к счастью девочку нашли. Она была у знакомой.

В Динском районе ожидаются ледяной дождь и гололед

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В последний день осени МЧС вновь объявляло экстренное предупреждение.

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