Главное за неделю: пропала девушка, предупреждение, гололед

Что волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка публикаций с 26 ноября по 2 декабря.

На всей территории Краснодарского края в период с 28 по 30 ноября прогнозировалось ухудшение погодных условий. В Динском районе был объявлен режим повышенной готовности.

Весь Динской район облетела рассылка о пропавшей 14-летней школьнице, к счастью девочку нашли. Она была у знакомой.

В последний день осени МЧС вновь объявляло экстренное предупреждение.