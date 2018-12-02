Главное за неделю: пропала девушка, предупреждение, гололед
Что волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка публикаций с 26 ноября по 2 декабря.
В Динском районе режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды
На всей территории Краснодарского края в период с 28 по 30 ноября прогнозировалось ухудшение погодных условий. В Динском районе был объявлен режим повышенной готовности.
В Динской пропал ребенок: полиция разыскивает Екатерину Киселеву
Весь Динской район облетела рассылка о пропавшей 14-летней школьнице, к счастью девочку нашли. Она была у знакомой.
В Динском районе ожидаются ледяной дождь и гололед
В последний день осени МЧС вновь объявляло экстренное предупреждение.
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