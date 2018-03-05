Главное за неделю: пропажа девушки, инфекция в молочной продукции и ДТП

Что больше всего волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций "РВС" с 26 февраля по 5 марта 2018 года.





27 февраля, на редакционный номер сразу несколько жителей прислали сообщение о пропаже ребенка.

По мессенджеру «Вотсапп» жители стали распространять рассылку о том, что произошла вспышка бруцеллеза, в сети магазинов «Агрокомплекс» молочная продукция просрочена и заражена этой инфекцией. «Пожалуйста, предупредите максимальное количество людей, это произошло в Афипской, оттуда всю продукцию «трясут»», – говорится в аудиосообщении.





22 февраля в 21.00 в Старомышастовской на улице Красной (автодорога Динская – Старомышастовская, 15 км + 400 м) мужчина, управляя автомобилем «Шевроле-Ланос», ехал в сторону Старомышастовской. Напротив дома № 2 водитель допустил наезд на переходящего вне пешеходного перехода мужчину.