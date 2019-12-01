Главное за неделю: прожиточный минимум, детсад, жалобы

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций в период с 25 ноября по 1 декабря.

С 23 ноября 2019 года, согласно приказу министерства труда и социального развития Краснодарского края, действуют новые показатели прожиточного минимума.

Все люди периодически сталкиваются с проблемой неудачного соседства. Но что, если по соседству с Вами регулярно происходят сходки маргинальных личностей? С такой бедой столкнулась пожилая супружеская пара, которая проживает на улице Ленина в станице Динской.

Совсем скоро в Динском районе появится еще один детский сад. Он начал строиться в Новотитаровской в ноябре 2018 года. Как прокомментировали в администрации муниципалитета, уже сегодня работы завершены на 90%. Подрядчик – ООО «ДМП-Групп».