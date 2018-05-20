Главное за неделю: работа для школьников, проверка телефонов, фейк

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 14 по 20 мая 2018 года.

Ближе к лету подростки начинают задумываться о собственном доходе. Как устроиться на работу и насколько работодатели готовы к приему школьников, подробности в статье.

«Л'Этуаль делает специальное предложение на Первый День Лета и дарит всем бесплатный косметический набор до воскресенья. Спеши пока бонус не отменили: (ссылка) Мужчины могут сделать подарок для своей любимой». Что говорят представители сети магазинов по поводу данной акции?

Такие сообщения начали повсеместно распространяться в социальных сетях. В них утверждалось: «Кубанским казачьим войском были сформированы специальные дружины, целью которых является борьба за информационную безопасность страны. Членов добровольческих образований власти Краснодарского края наделили полномочиями останавливать любого прохожего для проверки смартфона на наличие запрещенных в России приложений: Tor, Telegram и различных VPN-сервисов».



