Главное за неделю: рассылка, поджог, летнее расписание автобусов

Главное за неделю: рассылка, поджог, летнее расписание автобусов
Что волновало читателей больше всего.

Главное за неделю: рассылка, поджог, летнее расписание автобусов

  563
15 часов назад Газета РВСГлавное за неделюДинской районНовости

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 18 по 24 июня 2018 года.

Рассылка: «Эфир про пенсионный возраст, если вы против - звоните»

Image title

Россияне стали распространять между собой рассылку о неком голосовании против новой пенсионной реформы.


Поджог студента техникума – что произошло?

Image title

Новость о поджоге парня вызвала большой резонанс серди наших читателей. Редакция «РВС» связалась со всеми сторонами инцидента и выяснила их версии произошедшего.


Летнее расписание движения автобусов № 107 «Краснодар – Динская»

Image title

График движения автобусов, который действует с с 20 июня по 27 августа.

Комментарии