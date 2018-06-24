Что волновало читателей больше всего.
Главное за неделю: рассылка, поджог, летнее расписание автобусов
Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 18 по 24 июня 2018 года.
Рассылка: «Эфир про пенсионный возраст, если вы против - звоните»
Россияне стали распространять между собой рассылку о неком голосовании против новой пенсионной реформы.
Поджог студента техникума – что произошло?
Новость о поджоге парня вызвала большой резонанс серди наших читателей. Редакция «РВС» связалась со всеми сторонами инцидента и выяснила их версии произошедшего.
Летнее расписание движения автобусов № 107 «Краснодар – Динская»
График движения автобусов, который действует с с 20 июня по 27 августа.
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