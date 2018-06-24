Главное за неделю: рассылка, поджог, летнее расписание автобусов

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 18 по 24 июня 2018 года.

Рассылка: «Эфир про пенсионный возраст, если вы против - звоните»

Россияне стали распространять между собой рассылку о неком голосовании против новой пенсионной реформы.





Поджог студента техникума – что произошло?

Новость о поджоге парня вызвала большой резонанс серди наших читателей. Редакция «РВС» связалась со всеми сторонами инцидента и выяснила их версии произошедшего.





Летнее расписание движения автобусов № 107 «Краснодар – Динская»

График движения автобусов, который действует с с 20 июня по 27 августа.