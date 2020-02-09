Главное за неделю: реконструкция Красной, спил деревьев, рыбалка

Темы, которые вызвали наибольший интерес у читателей "РВС" в период с 3 по 9 февраля 2020 года.

“РВС” продолжает следить за реконструкцией улицы Красной в станице Динской. К нам часто поступают вопросы и замечания местных жителей, которые связаны с этим процессом.

Мы всегда озвучиваем их подрядчику, который, в свою очередь, отвечает или же устраняет недочеты.

Такой вопрос массово поступает журналистам “РВС” от читателей.

“Спиливают, например, напротив Центра единоборств и в районе улицы Краснодарской”, – сообщила одна из динчанок.

“Улица Революционная, от старого переезда в сторону Чапаева. Вырубают даже те, которые стоят в отдалении от дороги. Без деревьев нет прохлады и чистого воздуха”, – прокомментировала другая.

Фото: ki-news.ru

Зима на Кубани в этом году выдалась очень теплой. Порыбачить на льду не было никакого шанса.

Но рыболовы уже вовсю готовятся к новому сезону. Они обратились в “РВС” с просьбой разъяснения законодательства в этом направлении, которое актуально в 2020 году.