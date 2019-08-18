Главное за неделю: рейды приставов, ДТП, претензии мам баскетболисток

Темы, которые вызвали наибольший резонанс у читателей «РВС» в период с 12 по 18 августа 2019 года.

Рейды судебных приставов: мнения ФССП, юриста и динчан

В Краснодарском крае заметно активизировали свою работу судебные приставы.

ДТП в Динском районе. 30-летний мужчина погиб, его ребенок в больнице

14 августа, около 4.00 на автодороге М4- «Дон» в районе станицы Пластуновской произошло ДТП. Столкнулся микроавтобус «Мерседес-Бенц» с эвакуатором, который ехал в попутном направлении, после чего первый автомобиль врезался в отбойник.

На днях в редакцию «РВС» пришла группа женщин. Это матери девочек баскетбольной команды «Колибри». Баскетболисток тренирует Сергей Кузнецов в спортивном комплексе «Аполлон» в Динской. Родители обеспокоены тем, что условий для полноценных тренировок там нет.











