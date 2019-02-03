Главное за неделю: авария, график отключений, парень-спаситель

Темы, которые больше всего интересовали читателей «РВС» с 28 января по 3 февраля.

В Васюринской сбили 9-летнего ребенка

28 января в станице Васюринской на улице Ставского, напротив домовладения 47 водитель автомобиля "Мазда-2" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.





График отключения света по Динскому району на февраль

Когда, в каких населенных пунктах и на сколько по времени будут отключать электричество в феврале 2019 года?

Парень из Красносельского спас пропавшую женщину

В редакцию «РВС» обратились родственники Ирины Бабенко. Они выражают огромную благодарность парню, оказавшему помощь женщине и волонтерам, участвовавшим в поисках.



