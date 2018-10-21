Главное за неделю: сгорел дом, спасение ребенка, трагедия в Керчи

Что волновало жителей Динского района с 15 по 21 октября?

17 октября 2018 года, в керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Подробнее по ссылке.

В редакцию обратилась пострадавшая семья из Васюринской, которая в одночасье осталась без крыши над головой.

В редакцию «РВС» написала жительница Динской с жалобой на работу скорой помощи. По ее словам, на вызов к умирающему маленькому ребенку фельдшер пришел пешком. В итоге жизнь ребенка спасли соседи.