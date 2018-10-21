Главное за неделю: сгорел дом, спасение ребенка, трагедия в Керчи
Что волновало жителей Динского района с 15 по 21 октября?
В Керченском колледже прогремел взрыв. 10 человек погибли
17 октября 2018 года, в керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Подробнее по ссылке.
У многодетной семьи сгорел дом, погибла бабушка, нужна помощь
В редакцию обратилась пострадавшая семья из Васюринской, которая в одночасье осталась без крыши над головой.
Жители Динской: пока врач шел пешком, мы спасали жизнь ребенка
В редакцию «РВС» написала жительница Динской с жалобой на работу скорой помощи. По ее словам, на вызов к умирающему маленькому ребенку фельдшер пришел пешком. В итоге жизнь ребенка спасли соседи.
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