Главное за неделю: сгорел дом, спасение ребенка, трагедия в Керчи

Главное за неделю: сгорел дом, спасение ребенка, трагедия в Керчи

Главное за неделю: сгорел дом, спасение ребенка, трагедия в Керчи

  17
3 часа назад Главное за неделюНовости Динского района

Что волновало жителей Динского района с 15 по 21 октября? 

В Керченском колледже прогремел взрыв. 10 человек погибли

Image title

17 октября 2018 года, в керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Подробнее по ссылке.

У многодетной семьи сгорел дом, погибла бабушка, нужна помощь

Image title

В редакцию обратилась пострадавшая семья из Васюринской, которая в одночасье осталась без крыши над головой.

Жители Динской: пока врач шел пешком, мы спасали жизнь ребенка

Image title

В редакцию «РВС» написала жительница Динской с жалобой на работу скорой помощи. По ее словам, на вызов к умирающему маленькому ребенку фельдшер пришел пешком. В итоге жизнь ребенка спасли соседи. 

Комментарии