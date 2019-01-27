Главное за неделю: сгорел мужчина, закрыли пансионат, извещатели

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подобрка публикаций с 21 по 27 января.

В редакцию поступил телефонный звонок от женщины, которая пожаловалась на пансионат «Родные люди», находящийся в станице Динской.

«Там жуткая вонь, грязь. Как-то были у родственника. Мало того, что отвратительная еда, так отношение еще хуже. Старики жалуются. Это же настоящее мучение для пожилых людей!» - негодует читательница.

Прокуратура провела проверку...подробнее в статье по ссылке.





В редакцию «РВС» обратились жители поселка Украинского. Они рассказали, что к их пожилому родственнику приходил мужчина в синей спецодежде. Он представился «пожарной охраной» и убедил в необходимости установки пожарного автономного извещателя, взяв за это более четырех тысяч рублей.

23 января, на улице Ровной в станице Нововеличковской произошел пожар. Из-за технической неисправности загорелся автомобиль Great Wall, затем огонь перекинулся на жилой дом.

Известно, что в машине находился ее 57-летний владелец, который сгорел за считанные минуты.