Главное за неделю: ситуация в бассейне, рассылка, смерть собаки

Что больше всего волновало жителей Динского района за неделю? Для вас подборка публикаций с 31 июля по 5 августа 2018 года.

31 июля на центральном рынке Динской произошла настоящая драма с грустным концом. С утра в редакцию начала звонить женщина, рассказывающая о том, что на рынке некий мужчина безжалостно избил бродячую собаку. Теперь она лежит на входе в вещевой рынок и умирает, убрать ее никто не может. На место прибыл журналист "РВС", чтобы разобраться в произошедшем.

В редакцию «РВС» обратилась жительница станицы Нововеличковской. Женщина рассказала о вопиющем случае, произошедшем в минувшее воскресенье в кафе с бассейном. Купание в одном бассейне маленьких девочек и взрослых мужчин обернулось «кровавой бойней».

В редакцию «РВС» обратились несколько читательниц с одной и той же темой: они получили рассылку, которая содержит аудиозапись телефонного разговора маленькой девочки и женщины. Последняя утверждает, что она представитель газовой службы и сейчас производится проверка аппаратуры. Уточнила, одна ли девочка дома. Когда ребенок подтвердил это, неизвестная попросила «открыть все 4 колонки на газовой плите, но не поджигать их». Якобы они таким образом проверяют подачу голубого топлива.