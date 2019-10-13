Главное за неделю: снос дома, поезд сбил мужчину, день донора
Публикации, которые вызвали наибольший интерес у читателей "РВС" в период с 7 по 13 октября 2019 года.
Жители: снос дома словно эпицентр боевых действий
В Динской продолжается демонтаж многоквартирного дома на улице Красной, начатый 7 сентября.
Напомним, при возведении здания был допущен целый ряд нарушений. Решением суда оно признано аварийным, а собственник обязан его снести. Ситуация вызвала широкий резонанс, так как дольщики, вложившие средства в строительство дома, остались и без денег, и без квартир.
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Фото: паблик "Жесть Краснодара и края"
В Новотитаровской поезд насмерть сбил мужчину
Около полуночи с 10 на 11 октября в районе станицы Новотитаровской под колесами пассажирского поезда «Новороссийск-Москва» погиб мужчина.
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Фото: yandex.by
День донора пройдет в Динской
19 октября 2019 года при территории Динской поликлиники (ул. Кирпичная, 73а) с 8.30 до 12.30 пройдет день донора.
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