Главное за неделю: снос дома, поезд сбил мужчину, день донора

Публикации, которые вызвали наибольший интерес у читателей "РВС" в период с 7 по 13 октября 2019 года.

В Динской продолжается демонтаж многоквартирного дома на улице Красной, начатый 7 сентября.

Напомним, при возведении здания был допущен целый ряд нарушений. Решением суда оно признано аварийным, а собственник обязан его снести. Ситуация вызвала широкий резонанс, так как дольщики, вложившие средства в строительство дома, остались и без денег, и без квартир.

Фото: паблик "Жесть Краснодара и края"

Около полуночи с 10 на 11 октября в районе станицы Новотитаровской под колесами пассажирского поезда «Новороссийск-Москва» погиб мужчина.



Фото: yandex.by

19 октября 2019 года при территории Динской поликлиники (ул. Кирпичная, 73а) с 8.30 до 12.30 пройдет день донора.