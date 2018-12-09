Главное за неделю: студенты метут улицы, пропал мужчина, Дед Мороз

Главное за неделю: студенты метут улицы, пропал мужчина, Дед Мороз

Главное за неделю: студенты метут улицы, пропал мужчина, Дед Мороз

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3 часа назад Главное за неделюДинской районНовости Динского района

Что волновало динчан на этой неделе? Подборка публикаций с 3 по 9 декабря.

Главную улицу Динской метут студенты, а не коммунальщики

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3 декабря, в центре Динской проводился субботник: молодые ребята убирали мусор и листья с проезжей части улицы Красной. В «РВС» об этом сообщили возмущенные динчане.

Бесплатные поздравления от Деда Мороза может получить каждый ребенок

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Бесплатные именные поздравления для детей, и номер телефона Дедушки Мороза.

Житель Динского района вышел из дома и не вернулся

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В редакцию «РВС» обратились жители Динского района, рассказавшие, что пропал их родственник.

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