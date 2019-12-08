Главное за неделю: тротуары на Красной, освещение, непогода

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для Вас подборка самых популярных публикаций со 2 по 8 декабря 2019 года.

Отсутствие освещения - именно с такой проблемой практически одновременно обратились жители двух улиц станицы Новотитаровской в «РВС». Люди проживают в разных концах населенного пункта, но их объединяет одно — необходимость добираться домой вечером в кромешной тьме.

3 декабря, в Динском районе выпал первый снег. Начал он идти вместе с дождем, но затем перешел в настоящую снежную завесу. Многие обрадовались предновогодней погоде, ведь на Кубани зима бывает чаще дождливой, чем снежной. Но вот водителям пришлось несладко — осадки снизили видимость дороги практически до нуля. Движение транспорта было затруднено.

Одна из самых обсуждаемых тем Динской — укладка новой плитки на Красной. В редакцию позвонила женщина и выразила свое недовольство. Она рассказала, что возле одного из сетевых магазинов около ул. Кирпичной разобрали тротуар до Хлеборобной. «Они его не закончили, даже песком не засыпали, отсыпали щебенкой и бросили. А сейчас уже начали разбирать тот тротуар, который находится на другой стороне, где почта».







