Главное за неделю: убило током, смертельное ДТП, тарифы на коммуналку

Главное за неделю: убило током, смертельное ДТП, тарифы на коммуналку

Главное за неделю: убило током, смертельное ДТП, тарифы на коммуналку

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5 часов назад 1 июляГлавное за неделюДинскаяДинской районДТПНовости Динского районаТарифы на коммуналкуУбило ударом тока

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 25 июня по 1 июля 2018 года.

В Динском районе мужчину убило током, после этого умер и его брат

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Семью из хутора Карла Маркса посетило страшное горе - за несколько лет из жизни ушли четыре человека. Так, в июне этого года за несколько дней погибли два брата - 27 и 37 лет. 


ДТП около Новотитаровской. Двое погибли (видео момента столкновения)

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26 июня недалеко от Новотитаровской произошло смертельное ДТП, погибли два человека. Видео и фото с места аварии в статье.

На сколько повысятся тарифы на коммуналку?

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Традиционно с 1 июля повышаются тарифы. К чему готовиться жителям Динского района и запасаться ли валерьянкой?

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