Главное за неделю: убило током, смертельное ДТП, тарифы на коммуналку

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 25 июня по 1 июля 2018 года.

Семью из хутора Карла Маркса посетило страшное горе - за несколько лет из жизни ушли четыре человека. Так, в июне этого года за несколько дней погибли два брата - 27 и 37 лет.





26 июня недалеко от Новотитаровской произошло смертельное ДТП, погибли два человека. Видео и фото с места аварии в статье.

Традиционно с 1 июля повышаются тарифы. К чему готовиться жителям Динского района и запасаться ли валерьянкой?