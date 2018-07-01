Главное за неделю: убило током, смертельное ДТП, тарифы на коммуналку
Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 25 июня по 1 июля 2018 года.
В Динском районе мужчину убило током, после этого умер и его брат
Семью из хутора Карла Маркса посетило страшное горе - за несколько лет из жизни ушли четыре человека. Так, в июне этого года за несколько дней погибли два брата - 27 и 37 лет.
ДТП около Новотитаровской. Двое погибли (видео момента столкновения)
26 июня недалеко от Новотитаровской произошло смертельное ДТП, погибли два человека. Видео и фото с места аварии в статье.
На сколько повысятся тарифы на коммуналку?
Традиционно с 1 июля повышаются тарифы. К чему готовиться жителям Динского района и запасаться ли валерьянкой?
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