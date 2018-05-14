Главное за неделю: ученик провалился в туалет, 9 мая, бесплатный купон
Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 7 по 13 мая 2018 года.
В Динском районе отмечают День Победы (фото)
9 мая, отмечалась 73-я годовщина со Дня Победы. По всей стране в этот день проходили различные мероприятия, но главным, пожалуй, стал бессмертный полк. Подробный фотоотчет по ссылке.
«В Старомышастовской ученик провалился в школьный туалет»
Обеспокоенная мама одной из учениц БОУ СОШ № 31 рассказала, что предположительно 7 мая ребенок провалился в уличный туалет. Крики мальчика были слышны на всю округу. Все, кто его услышал, ринулись помочь. По словам женщины, ребенок сломал ногу...
Внимание, фейк: «"Пятерочка" раздает купоны на 5000 рублей»
Такое сообщение жители Динского района распространяют между собой. При этом ниже в письме указана ссылка, перейдя по которой якобы можно получить заветный купон.
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