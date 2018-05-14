Главное за неделю: ученик провалился в туалет, 9 мая, бесплатный купон

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 7 по 13 мая 2018 года.

9 мая, отмечалась 73-я годовщина со Дня Победы. По всей стране в этот день проходили различные мероприятия, но главным, пожалуй, стал бессмертный полк. Подробный фотоотчет по ссылке.

Обеспокоенная мама одной из учениц БОУ СОШ № 31 рассказала, что предположительно 7 мая ребенок провалился в уличный туалет. Крики мальчика были слышны на всю округу. Все, кто его услышал, ринулись помочь. По словам женщины, ребенок сломал ногу...

Такое сообщение жители Динского района распространяют между собой. При этом ниже в письме указана ссылка, перейдя по которой якобы можно получить заветный купон.





