Главное за неделю: ученик провалился в туалет, 9 мая, бесплатный купон

Главное за неделю: ученик провалился в туалет, 9 мая, бесплатный купон

Главное за неделю: ученик провалился в туалет, 9 мая, бесплатный купон

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20 дней назад 9 маяГлавное за неделюДень ПобедыДень Победы в Великой Отечественной войнеДинской районНовости Динского районаСтаромышастовскаяФотоотчет

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 7 по 13 мая 2018 года.

В Динском районе отмечают День Победы (фото)

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9 мая, отмечалась 73-я годовщина со Дня Победы. По всей стране в этот день проходили различные мероприятия, но главным, пожалуй, стал бессмертный полк. Подробный фотоотчет по ссылке.

«В Старомышастовской ученик провалился в школьный туалет»

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Обеспокоенная мама одной из учениц БОУ СОШ № 31 рассказала, что предположительно 7 мая ребенок провалился в уличный туалет. Крики мальчика были слышны на всю округу. Все, кто его услышал, ринулись помочь. По словам женщины, ребенок сломал ногу...

Внимание, фейк: «"Пятерочка" раздает купоны на 5000 рублей»

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Такое сообщение жители Динского района распространяют между собой. При этом ниже в письме указана ссылка, перейдя по которой якобы можно получить заветный купон.



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