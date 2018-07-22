Главное за неделю: угроза экологии, суд с соседями, пенсии

Что больше всего волновало жителей Динского района за неделю? Для вас подборка публикаций с 16 по 22 июля 2018 года.

Кубанские депутаты проголосовали «за» принятие пенсионной реформы, которая подразумевает повышение пенсионного возраста: мужчинам до 65 лет, женщинам – до 63 лет. Фамилии тех, кто был "за" и кто "против" читайте в материале.

Жители улиц Комарова и Есенина написали коллективную жалобу с просьбой разобраться, что за предприятие травит их вредными выбросами.

В редакцию «РВС» обратилась жительница станицы Васюринской с жалобой на своих соседей, которые, по ее словам, постоянно коптят сало, отчего в ее дом все время идет запах и дым.