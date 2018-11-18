Главное за неделю: закладчики, драка со стрельбой, самострой

Что волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка публикаций с 12 по 18 ноября.

Возле кафе в Новотитаровской произошла драка со стрельбой. Как все произошло, рассказали две стороны конфликта.

Самострои в последнее время для Краснодарского края стали очень острой проблемой. Не обошла она и Динской район. В станице Динской на улице Красной, 16, среди частного сектора был возведен многоквартирный семиэтажный дом с многочисленными нарушениями.

Следственным отделом ОМВД России по Динскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя и его 30-летнего знакомого. Им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».