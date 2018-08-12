Главное за неделю: змеи в Динской, ограбление, детские врачи

Что больше всего волновало жителей Динского района за неделю? Для вас подборка публикаций с 6 по 12 августа 2018 года.

В редакцию «РВС» с душераздирающей историей обратилась жительница райцентра. Во дворе ее родственников в переулке Достоевского между улицами Станичной и Кирова завелась змея. Когда сама приползает, а когда с потомством. Одного детеныша, длинной почти метр удалось поймать. Но на свободе остаются мать, другие дети и, наверное, их отец...

В дежурную часть отдела МВД России по Динскому району обратилась местная жительница и сообщила о том, что стала свидетельницей преступления. Подробнее читайте по ссылке.

Тема медицины является актуальной всегда. Особенно, когда дело касается детей. У читателей «РВС» часто возникают вопросы в данной сфере, с которыми они обращаются в редакцию. Именно поэтому мы взяли интервью у заведующей Динской детской поликлиники Татьяны Чикаровой.