Главное за неделю: звезды на день района, МРТ в Динской, авария

Главное за неделю: звезды на день района, МРТ в Динской, авария

Главное за неделю: звезды на день района, МРТ в Динской, авария

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9 часов назад Главное за неделюДинской районНовости Динского района

Что волновало жителей на текущей неделе? Подборка наиболее популярных публикаций с 3 по 9 июня.

В Динском районе открылся медицинский центр с МРТ

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6 июня, состоялось открытие первого в Динском районе медицинского центра, в котором можно пройти исследование МРТ. Это проект Сочинского форума-2018. 



Раскрыта интрига, кто выступит на День района


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Как стало известно «РВС» из собственных источников, на праздничном концерте выступят группа «Пицца» и певица Виктория Дайнеко.

В районе Пластуновской столкнулись два большегруза (видео)


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Подписчики сообщают, что на трассе в районе станицы Пластуновской по направлению к Кореновску серьезная авария. 


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