Главное за неделю: звезды на день района, МРТ в Динской, авария
Что волновало жителей на текущей неделе? Подборка наиболее популярных публикаций с 3 по 9 июня.
В Динском районе открылся медицинский центр с МРТ
6 июня, состоялось открытие первого в Динском районе медицинского центра, в котором можно пройти исследование МРТ. Это проект Сочинского форума-2018.
Раскрыта интрига, кто выступит на День района
Как стало известно «РВС» из собственных источников, на праздничном концерте выступят группа «Пицца» и певица Виктория Дайнеко.
В районе Пластуновской столкнулись два большегруза (видео)
Подписчики сообщают, что на трассе в районе станицы Пластуновской по направлению к Кореновску серьезная авария.
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