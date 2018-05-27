Главное за неделю: звезды на день района, воркаут, последний звонок

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 21 по 27 мая 2018 года.

19 мая в парке культуры и отдыха ст. Пластуновской состоялся фестиваль дворовых видов спорта Street Workout. Фотоотчет смотрите в статье.

Этот вопрос наверняка интересует многих жителей Динского района. Каждый год люди ждут праздник с нетерпением, ведь в этот день можно услышать и увидеть звезд российской эстрады вживую. В Динском районе уже побывали: Анастасия Стоцкая, Пьер Нарцисс, Игорь Николаев, Вилли Токарев, Егор Крид, Сергей Лазарев, Стас Костюшкин и многие другие. Кого же ждать в 2018-м?

"РВС" побывала на торжественных линейках в школах Динского района. Фото и видео смотрите в статье.