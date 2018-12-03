Главную улицу Динской метут студенты, а не коммунальщики

Сегодня, 3 декабря, в центре Динской проводится субботник: молодые ребята убирают мусор и листья с проезжей части улицы Красной. В «РВС» об этом сообщили возмущенные динчане: «Это форменная эксплуатация учащихся, они заниматься должны в это время, а не улицы убирать. Ничего против субботников не имею, просто службы у нас из рук вон плохо работают, вот и решили выехать за счёт подростков». «Выгнали детей убирать возле администрации!» «Мы тоже в юности ходили на субботники, но убирали мемориал, возле школы, но не вокруг же администрации и не проезжую часть! Для этого есть специализированные службы — дорожники и коммунальщики. Они за это деньги получают!»

Журналист «РВС» обратился к директору Динского механико-технологического техникума Нине Устиновой. Она так прокомментировала данную ситуацию:

- Помочь привести в порядок центр станицы — это наша инициатива. Работают там 20 студентов и два мастера. Все ребята совершеннолетние. Мы часто проводим субботники: убираем территорию техникума, вокруг общежития. В этот раз решили помочь привести в порядок улицу Красную, на наш взгляд, это хорошее дело. Субботник этот засчитается ребятам как производственная практика.