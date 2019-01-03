Главным котиком Динской - 2019 стал Пират

Сегодня, 3 января, в динском кинотеатре "40 лет Победы" прошла выставка кошек "Главный котик Динской - 2019".

Среди участников были питомцы голубых кровей и представители дворовой породы. Самой маленькой участнице - всего полгода. Нынешние хозяева подобрали её на улице - кто-то подкинул маленький комочек под забор.

Пятилетняя британская вислоухая Диана участвует со своими пятидневными малышами.

Победителем конкурса «Главный котик Динской - 2019» стал Пират. Как рассказала его хозяйка Юлия, ее питомцу полтора года. В Динской они живут только три месяца, переехали из Московской области. Девушка наткнулась в соцсети на объявление, что котик с больным глазом ищет нового хозяина. Пирату требовалось дорогостоящее лечение. Новые владельцы не жалели на это средств. Но через время пришлось прибегнуть к крайней мере и удалить глаз, чтоб животное не мучилось. Сейчас Пирату это не мешает.