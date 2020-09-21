Глинские поминовения прошли в Васюринской

Участие в гражданской акции, которая посвящена гибели героически павших казаков в годы Гражданской войны 1918 года, приняли работники местной администрации, представители казачества, школьники, местные жители.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, к Поминальному кресту, установленному казаками на въезде в станицу, возложили венки и цветы, почтили память погибших минутой молчания.