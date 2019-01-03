В Динском районе год начался с рождения мальчиков
По традиции "РВС" узнала, кто первым родился после боя курантов в динском роддоме. Первым в 2019 году на свет появился мальчик. Произошло это радостное событие 2 января в 10.40. Вес мальчика - 3 кг 550 г, рост - 52 см.
В 14.45 родился второй мальчик. Вес - 3 кг 550 г, рост - 53 см.
2018 год начался с рождения девочки 1 января в 7.00.
В отделе загс Динского района подвели итоги уходящего года. В 2018 году в Динском районе на свет появились 1249 младенцев. Среди них 13 пар двойняшек. Три пары двойняшек - в первом квартале, две пары — во втором. Пик рождения двойняшек пришелся на третий квартал года — семь пар. В четвертом квартале появилась только одна двойня.
Тройни в этом году на свет не появлялись.
В 2017 году в Динском районе зарегистрированы 1256 новорожденных. Счастливыми родителями двоен стали 16 пар. Троен за 2017 год в отделе загса Динского района не зафиксировано.
В 2016 году в Динском районе зарегистрировано 1528 рождений. Среди них одна тройня и 26 пар двойняшек.
Зарегистрировали свой брак в 2018 году 703 пары, а распались 632 семьи.
1642 смерти зарегистрировано в 2018 году.
Комментарии
1. Вымирает Россия...
2. Превышение рождаемости мальчиков - к войне...
3. Интересно было бы узнать национальный состав этих стат.данный!
Как называется душевное расстройство, когда в любой, даже хорошей новости хочется негатив находить?