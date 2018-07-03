Годовщина ГАИ: служба в советские времена. Какой была аварийность?

3 июля служба ГАИ-ГИБДД отмечает 82 годовщину со дня образования. «РВС» вместе с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Евгенией Плотниковой встретилась с ветераном Александром Сергеевичем Мунтяном, который несколько десятилетий работал в органах. Он рассказал о своей трудовой деятельности.

Встретил Александр Сергеевич нас на пороге своего дома. Мужчина крепкий, чувствуется в нем закалка, стержень, он сразу пригласил войти. За столом протянул фотографии, где он и его коллеги, и начал свой рассказ, сделав ремарку, что по сей день испытывает особые чувства, когда видит людей при погонах.

Общий стаж службы пенсионера (в армии более 3 лет и в милиции 26 лет) – 29 лет, в 1996 году он ушел на заслуженный отпуск.

«Но попрощаться с органами я не смог, да и расслабиться мне не дал Александр Щербаха, к тому времени он был начальником Динской госавтоинспекции. Только я думал оформлять пенсию, как он предложил мне заниматься административной практикой. Я не мог сидеть дома и, конечно, дал добро», – начал рассказ Александр Сергеевич.





Так, в ноябре 1996 года он возобновил свою трудовую деятельность, которая продлилась 12 лет. В связи с проблемами со здоровьем мужчине все же пришлось оставить работу.

После этого рассказчик начал повествование с самого начала. Александр Сергеевич из многодетной семьи, их было четверо, он родился в 1939 году, мать воспитывала их одна, отец погиб. Одним словом, было тяжело. Парню удалось доучиться до 7 класса, а дальше пришлось идти работать в колхоз, далее на шахту, потом поступил в ГПШ, поработал машинистом электровоза шахтных машин и забрали в армию служить.

В Динскую Александр Сергеевич попал в начале 1970 года. Тогда у него уже была жена и маленький сын. К тому времени мужчина приобрел «Волгу» и устроился работать водителем в райфинотдел. Однажды он подвозил начальника ГАИ Александра Степнова, который и предложил ему место работы. «Я подумал: почему бы и нет? Так и работал в одном ГАИ все время», – улыбается пенсионер.

По воспоминаниям бывшего сотрудника, служба была тяжелой. Во второй половине ХХ века в их ведомство входили Васюринская, Cтарокорсунская, Агроном, Первореченское, Динская, Пластуновская, Старомышастовская, Новотитаровская, Нововеличковская, Найдорф, Марьянская, Елизаветинская и прилегающие дороги.

В то же время штат сотрудников был не таким большим, еще и транспорта не хватало. «Точнее, был один автомобиль «Москвич-412» и пара мотоциклов, которые, можно сказать, всегда находились в разобранном виде», – уточняет мужчина. Сотрудники трудились день и ночь. К тому же аварийность была сумасшедшей.





«Вот некоторые данные: за 10 месяцев 1991 года на территории Динского района совершено 260 ДТП, во время которых погибли 47 человек, пострадали 284 человека. Аварий, в которых пострадали дети, зафиксировано 40, погибли 5 и ранено 35 детей. Также выявлено 954 водителя, которые управляли транспортом в нетрезвом виде», – озвучил статистику Александр Сергеевич.

Эти данные аварийности без учета территорий Марьянской, Елизаветинской и Старокорсунской, которые отошли на тот момент в ведомство Краснодара. На небольшой коллектив легла огромная нагрузка, но сотрудники не жаловались, а стойко переносили тяготы службы.

«Не помню точно, в каком году мы вместе со следователем Мартыновым (ушел в отставку в звании генерала) выехали на ДТП на трассу в районе Марьянской. Как таковой связи с дежурным не было, зима, гололед, выехали около 18 часов. Приехали, собрали положенный материал по ДТП и около 23 часов возвращались в РОВД станицы Динской. Думали, отдохнем, но не тут-то было. Дежурный опять направил нас в Марьянскую на новое происшествие, где мы уже работали до 8 утра. И таких эпизодов было не счесть», – вспоминает рядовой случай ветеран.





Работа была действительно тяжелой, оружие с собой сотрудники не возили, связи не было. И вот однажды начали устанавливать рации на автомобили, тогда стало, безусловно, лучше.

Рассказывая о службе, Александр Сергеевич дал наставление ребятам, которые только планируют связать свою жизнь с этой структурой: «Некоторые граждане сейчас идут на службы в ГАИ лишь для обогащения. Пользуясь случаем, хочу сказать: не портите свою автобиографию, если душа не лежит, лучше не идите, хоть и соблазна очень много. Я знаю, что и сейчас служба в ГАИ не мед, но туда должен идти только тот, кто будет «гореть» этим делом», – в заключение сказал ветеран.



Он поздравляет весь личный состав ГАИ с 82-й годовщиной и желает каждому здоровья, благополучия и продвижения по карьерной лестнице.

Действующие сотрудники тоже решили поздравить коллег.

«Уважаемые сотрудники Госавтоинспекции, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Высоким профессионализмом, работоспособностью и настойчивостью вы заслужили признание и уважение. Хочу выразить отдельные слова благодарности ветеранам Госавтоинспекции, отдавших много сил и здоровья нелегкому труду по обеспечению безопасности дорожного движения на наших автодорогах. По случаю праздника желаю всем работникам и ветеранам Госавтоинспекции, их семьям успехов в нелегком труде, здоровья, благополучия, вдохновения, уважения от водителей и новых профессиональных успехов», – пожелал врио командира взвода ОР ДПС ОГИБДД по Динскому району майор полиции Александр Ковалев.



Коллектив вольнонаемных сотрудников ГИБДД также поздравил сотрудников с праздником: «То, что мы сегодня видим на дорогах района, свидетельствует о том, что обойтись без вашей службы просто невозможно! Выражаем искреннюю признательность за профессионализм и ответственность при исполнении служебного долга. Желаем всегда держать ситуацию на дорогах под контролем! Пусть на пути вам встречаются только адекватные и понимающие люди!»



Начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко и заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району подполковник полиции Виктор Моренченко также присоединились к поздравлениям: «Работа в ГИБДД сложная и ответственная. В этот день хочется пожелать сотрудникам терпения, понимания и крепкого здоровья!»

На фото: начальник ОГИБДД Виталий Криворучко.

На фото: заместитель начальника Виктор Моренченко.